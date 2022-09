Incident șocant în Capitală, în prima zi de școală: elevă de 15 ani, înjunghiată de o colegă! Nici bine nu a inceput anul școlar, ca pe langa informații despre festivitațile organizate cu ocazia deschiderii cursurilor și nelipsitele deja mesaje ale politicienilor, s-a aflat despre un caz de-a dreptul șocant ce a avut loc in București. Chiar in prima zi de școala, o eleva in varsta de 15 ani a ajuns la spital. […] The post Incident șocant in Capitala, in prima zi de școala: eleva de 15 ani, injunghiata de o colega! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

