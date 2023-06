Stiri pe aceeasi tema

- Trei elicoptere SMURD intervin marți in localitatea Dragalina, județul Calarași la un caz unde mai mulți copii au fost intoxicați cu o substanța medicamentoasa. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), mai multe echipaje ale Serviciului de Ambulanța Calarași (SAJ), echipaje…

