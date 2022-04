Incident șocant, în Brașov: tânără înjunghiată de soț. Bărbatul, gest tulburător după atac Politistii efectueaza cercetari in acest caz pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov."La data de 18 aprilie, in jurul orei 8,40, dispeceratul IPJ Brasov a fost sesizat, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca in municipiul Brasov a avut loc o agresiune fizica intre soti. Din primele cercetari efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 33 de ani, ar fi agresat-o fizic pe sotia sa, in varsta de 26 de ani, cu un obiect ascutit, taietor. (...) Persoana banuita de savarsirea faptei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

