- O fetița in varsta de un an și jumatate din Botoșani a ajuns in stare grava la Spitalul pentru Copii Sf. Maria din Iași, dupa ce a baut din greșeala benzina, relateaza Monitorul de Botoșani.

- UPDATE: Din informațiile preliminare, evenimentul s-a soldat cu 3 victime. Evenimentul a fost gestionat de Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta. Sunt trei victime dintre care doua sunt cu arsuri ( un barbat in varsta de 59 ani, arsuri gr. 3,4 pe aproximativ 65% din suprafata corpului, un alt…

- Un barbat in varsta de 73 de ani, din localitatea Sipote, a fost adus in stare grava la Spitalul 39; 39;Sf.Spiridon 39; 39; din Iasi, dupa ce si a amputat piciorul cu un motocultor pentru arat, conform Agerpres.roCoordonatorul SMURD Iasi, prof.univ.dr Diana Cimpoesu, a declarat presei ca barbatul a…

- Accident cumplit in Romania, județul Iași. Doi copii și tatal lor au fost loviți de camion pe trecerea de pietoni. Unul dintre copii a decedat. Al doilea copil și tatal sau au fost transportați la spital, scrie presa romana .

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna februarie 2023 au insumat 1,079 miliarde de lei, suma medie platita fiind de 296,25 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres. In a doua luna din 2023, au beneficiat…