Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 16 luni a murit dupa ce a fost calcata de o girafa, intr-un rezervatie naturala din Africa de Sud, iar mama sa este in stare critica in spital. Incidentul, ale carui imprejurari sunt neclare, este cercetat, transmite BBC, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O girafa a atacat si ucis o fetita de doar 16 luni miercuri intr-o rezervatie naturala din Africa de Sud, din motive care nu au fost inca explicate, a anuntat politia, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un barbat de 71 de ani a decedat la Spitalul de Urgența din Braila, fiind diagnosticat cu meningita cu virusul West-Nile. O alta braileanca infectata cu același virus este la Terapie Intensiva.

- Un tanar a fost injunghiat in plina strada, vineri, in Bistrița. Acesta a ajuns in stare critica la spital, iar azi-noapte a murit. Vineri, pe strada Dragoș Voda, un tanar a fost injunghiat cu bestialitate de un altul. Armanuț și Walter se știau din inchisoare, dar au avut și o iubita comuna, ea fiind…

- Tragedie in vestul țarii. O fetița de 10 ani și tatal ei au murit intr-un groaznic accident. Sora geamana a copilei care a murit este in stare critica la spital. O familie a fost distrusa intr-o clipa pe DN1, in județul Bihor. O fetița de numai 10 ani și tatal ei și-au pierdut viața dupa ce s-au rasturnat…

- Tragedie in vestul țarii. O fetița de 10 ani și tatal ei au murit intr-un groaznic accident. Sora geamana a copilei care a murit este in stare critica la spital. O familie a fost distrusa intr-o clipa pe DN1, in județul Bihor. O fetița de numai 10 ani și tatal ei și-au pierdut viața dupa ce s-au rasturnat…

- O fetița de doi ani a ajuns la spital in stare critica, dupa ce parinții au lasat-o in mașina, la mai mult de 30 de grade Celsius, ca sa „se poata certa”. S-a intamplat in Borgo Montello, Italia, noteaza Mediafax. Au lasat-o in mașina la 30 de grade CelsiusParinții copilului, doi tineri de…

- O banda de barbati inarmati a patruns intr-un studio unde se inregistrau videoclipuri muzicale si a violat opt ​​femei tinere care faceau parte din distributie, in apropierea unui mic oras din Africa de Sud, a anuntat vineri politia, citata de lalibre.be.