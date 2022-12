Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al ISU Hunedoara, Viorel Demean, a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-ar fi impușcat accidental in piept, in propria locuința. Soția lui a fost cea care a sunat la 112 sa ceara ajutor. Barbatul era cercetat de procurorii DNA intr-un dosar de corupție.

