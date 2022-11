Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 14 ani de la o scoala din judetul Galati si-a injunghiat, marti, un coleg de 13 ani de mai multe ori, fapta fiind incadrata la tentativa de omor. Adolescentul avea asupra sa un briceag, pe care l-a scos in timpul unui conflict. Sindicatul Europol reactioneaza in urma cazului si afirma…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, care lucra ca cioban la o stana din satul Paltinu, comuna Vatra Moldoviței, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava sub acuzația de tentativa de omor. Ionel Ungureanu lucra de circa trei ani ca ingrijitor la ferma de ...

- Atac sangeros la Iași. Un barbat a fost arestat dupa ce și-a urmarit rivalul pana in fața casei, iar mai apoi l-a atacat cu un cuțit. Dupa ce l-a injunghiat de mai multe ori, l-a lasat intr-o balta de sange și a disparut Zilele trecute, un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile […] Articolul…

- Amalia Enache, care prezinta știrile la Pro TV, este mama unei fetițe in varsta de șase ani. La inceputul lunii septembrie, Alma a inceput școala, ea este clasa pregatitoare. Intr-un interviu pentru impact.ro , vedeta a vorbit despre provocarile cu care se confrunta fiica ei de cand e școlarița. Amalia…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, originar din orașul Soroca, s-a injunghiat cu un cuțit in abdomen, dupa ce consumase mai mult alcool. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de ofițera de presa a IP Soroca, Svetlana Talpa.

- Pentru elevii cu dificultați de scriere și citire, peste care s-a așezat praful vacanței de vara, orele de recuperare sunt esențiale inainte de intrarea in noul an școlar. Școala 9 a asistat la o astfel de clasa, la școala din Sanpetru, Brașov, unde șapte elevi de clasa a II-a incearca sa razbeasca…