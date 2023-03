Incident revoltător la un liceu din Suceava. Elev cu dizabilități, urcat pe geam Gestul adolescentului ar fi fost considerat drept o gluma de catre colegii baiatului. Mai mult, aceștia l-ar fi indemnat sa iasa pe fereastra și l-ar fi provocat, spun martorii. Elevul cu nevoi educaționale speciale ar fi ținta glumelor facute de colegi.Delia Irimia, directorul Colegiului Tehnic Samuil Isopescu din Suceava, a declarat: „Am demarat ancheta sa vedem despre ce copil este vorba, de la ce clasa... intr-adevar, avand camere de filmat, am constatat ca in pauza, copilul respectiv a deschis fereastra și a ieșit. Este vorba de un copil cu adaptare curiculara.. In evidentele noastre, face… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

