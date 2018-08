Stiri pe aceeasi tema

- Un avion aflat in aeroportul El Prat din Barcelona a fost evacuat de urgenta dupa ce unei pasagere i-a explodat bateria telefonului. Cursa Ryanair se pregatea sa decoleze catre Ibiza in momentul in care a avut loc explozia. Mai multi pasageri au observat ca dintr-o geanta iese fum. Au urmat momente…

- Un avion aflat la aeroportul El Prat din Barcelona a fost evacuat de urgența, dupa ce unei pasagere i-a explodat bateria telefonului. Cursa Ryanair se pregatea sa decoleze catre Ibiza, in momentul in care a avut loc explozia. Mai mulți pasageri au observat ca dintr-o geata iese fum. Au urmat momente…

- Un avion care efectua o cursa pe ruta Birmingham - București, a lovit, sambata, cu coada pista de pe aeroportul London Luton in timpul procedurii de decolare. Chiar daca a existat suspiciunea ca...

- Un incident mai puțin obișnuit a avut loc pe aeroportul din Timișoara, unde o mama care s-a urcat intr-o cursa TAROM catre București cu cei doi copiii ai ei, suspecți de varicela, a provocat panica printre calatori. Potrivit TVR, la imbarcare, calatorii au observat ca cei doi copii aveau bubițe roșii…

- O turbina a unui avion care transporta 70 de fani peruani de la Ekaterinburg la Moscova, vineri, a luat foc inainte de aterizare, iar pasagerii au auzit o explozie, relateaza presa internationala.

- Aeroportul din Hamburg era afectat duminica de o pana de curent, iar niciun avion nu ateriza sau decola, relateaza DPA. Si zborurile din Romania sunt afectate. Potrvit Digi 24, un zbor spre Hamburg a fost anulat, iar un avion ce a decolat de pe aeroportul din Otopeni a fost deviat la Berlin.

- Cursa aeriana Wizz Air Sibiu-Dortmund a decolat la ora 7.15, dar la scurt timp s-a intors pe aeroport, dupa ce a lovit o pasare. Din primele informatii rezulta ca toti pasagerii au ajuns inapoi in siguranta pe aeroportul sibian si au fost debarcati.