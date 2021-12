Incident pe plaja din Mamaia. Mașina salvamarilor, împotmolită în mare, de Crăciun – VIDEO O mașina a Salvamarilor a ramas luni impotmolita in apa marii, pe plaja din Mamaia. Nu se știe cum a ajuns acolo, cert este ca dupa cateva ore a fost scoasa și a putut merge singura, fara a fi tractata. Constanțenii care au avut curaj luni, 27 decembrie, pe la orele pranzului pentru o plimbare […] The post Incident pe plaja din Mamaia. Mașina salvamarilor, impotmolita in mare, de Craciun - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

O mașina a salvamarilor din județul Constanța s-a impotmolit in apa marii, la Mamaia. Aceștia și-au chemat colegii in ajutor și au reușit sa deblocheze mașina dupa cateva ore, potrivit publicației locale Replica de Constanța. Salvamarii patrulau in momentul in care au ramas blocați.

Un autoturism marca Dacia Duster inscriptionat Salvamar a ramas impotmolit in mare in zona plajei Malibu din statiunea Mamaia. Cu ajutorul altor autoturisme masina a fost scoasa din apa.

