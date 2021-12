Intr-o inregistrare video aparuta pe rețelele de socializare se vede cum un agent indreapta pistolul catre un șofer de TIR, tras pe dreapta pe autostrada Deva-Nadlac, relateaza publicația locala Aradon.ro. Imaginile au fost surprinse de camera video aflata pe bordul unei masini. Inspectoratul de Poliție Județean Arad a precizat ca a fost demarata o ancheta. […] The post Incident pe autostrada! Polițist, filmat in timp ce amenința cu pistolul un șofer de TIR tras pe dreapta - VIDEO first appeared on Ziarul National .