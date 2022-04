Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unei macarale ce a acrosat parapetul metalic si a ramas imobilizata pe suprafata de rulare, circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti Constanta se desfasoara alternativ, pe o banda,…

- Potrivit primelor informații, in urma coliziunilor fața-spate, cinci persoane au fost ranite.„Pe DN 6 (E 60), la kilometrul 53+300 de metri, in localitatea Prunaru, judetul Teleorman, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme si o autocisterna (fara incarcatura). In urma…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, astazi, se vor executa lucrari de reparații pe DN 7 și DN 65C. Se impun restricții de circulație, in funcție de condițiile meteo, astfel: DN 7, km. 200 – 201, in extravilanul localitații Calimanești. Se lucreaza la desfundarea…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Otopeni, s-a produs un accident rutier intre doua autoturisme si un autocamion, la intersectia cu str. Tudor Vladimirescu In urma impactului a rezultat o victima, investigata medical la fata locului, se arata intr-un comunicat…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Otopeni, s-a produs un accident rutier intre doua autoturisme si un autocamion, la intersectia cu str. Tudor Vladimirescu. Potrivit unui comunicat de presa, in urma impactului a rezultat o victima, investigata medical la…

- Centrul Infotrafic avertizeaza, vineri seara, ca ploua torential pe Autostrada Soarelui, intre Bucuresti si Fundulea, existand risc de acvaplanare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 13.30, pentru efectuarea unor lucrari de inlocuire a parapetelui median, circulatia este restrictionata pe a doua banda, in zona kilometrilor 18, 14 si 11, pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism s a rasturnat pe suprafata de rulare pe DN 7 Bucuresti ndash; Gaesti, in zona localitatii Baldana, judetul Dambovita. Conducatorul auto, aflat sub influenta alcoolului, a suferit leziuni usoare, urmand sa fie…