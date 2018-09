Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea externa a unui aparat de aer conditionat, amplasat pe pasarela de imbarcare 113, de la Aeroportul International Henri Coanda a degajat fum miercuri dimineata, insa pompierii aeroportului au intervenit imediat si au stins inceputul de incendiu, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dupa-amiaza, la o fabrica de prelucrare a lemnului din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, flacarile cuprinzand o suprafata de circa 200 de metri patrati, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu puternic izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o casa din sectorul 4 al Capitalei, flacarile extinzandu-se la mandarda unui bloc invecinat, cu propagare catre etajul al treilea al imobilului. Pompierii intervin cu 13 autospeciale si s-au constituit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Ovidiu. Din primele informatii mai multe cabluri electrice au fost cuprinse de flacari, iar focul ameninta…

- Sute de pasageri de pe un feribot grec au fost evacuati in siguranta dupa ce un incendiu a izbucnit in garajul navei in noaptea de marti spre miercuri, au anuntat responsabili, informeaza France Presse citat de Agerpres.ro. Eleftherios Venizelos, care trebuia sa ajunga la Hania in Creta, s a intors…

- Aproximativ o suta de pompieri au intervenit miercuri spre joi noaptea pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la etajele superioare ale unui imobil din zona West Hampstead, in nord-vestul Londrei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Pompierii au localizat și au stins un incendiu declansat la o hala de prelucrare a materialelor metalice din comuna Berca satul Satuc. Potrivit informatiilor furnizate de Vasile Prahoveanu din cadrul Biroului de Presa al ISU Buzau, pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma. La fata…

- Zeci de persoane au fost evacuate, marti dimineata, dintr-un hotel din statiunea Venus, dupa ce un incendiu a izbucnit in camera tehnica a unitatii, fara ca nimeni sa fie ranit, informeaza mediafax.ro. Zeci de persoane au fost evacuate, marti dimineata, dintr-un hotel din statiunea Venus, dupa ce un…