Avionul apartine companiei British Airways, iar decolarea, care era programata pentru ora locala 07.45 (08.45, ora Romaniei) a fost intarziata cu aproximativ doua ore.

Imaginile au fost filmate de unul dintre pasageri, Rupert Evelyn, si se poate observa cum cei doi lucratori care au in grija alimentarea aeronavei isi dau seama destul de tarziu de problema aparuta, astfel ca s-a format o balta destul de mare.

That moment you are too busy talking and spill aviation fuel everywhere #Schiphol #britishairways pic.twitter.com/ECGihhvzcZ