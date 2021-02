Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul rus din cadrul ambasadei Federației Ruse la Chișinau care a încercat, împreuna cu soția sa, sa scoata ilegal 62 de mii de dolari din R. Moldova se numește, Abramov Kirill, iar soția sa Alexandra Kirill. Informația a fost confirmata de catre sursele DESCHIDE.MD. Abramov…

- CHIȘINAU, 30 ian - Sputnik. Serviciul Vamal anunța ca din cauza traseelor inzapezite, autoritațile ucrainene au impus restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj, la intrare in Ucraina prin postul vamal “Starokazacie”. © Sputnik / Александр МазуркевичUcraina a lasat Moldova in…

- Ministerul Muncii din Portugalia a deschis o ancheta pentru a verifica daca 126 de functionari din cadrul Institutului de Securitate Sociala din cartierul Setubal (sudul Lisabonei) s-ar fi vaccinat dupa ce au fost inclusi pe o lista cu angajati ai caminelor de batrani si ai unitatilor de terapie intensiva,…

- Interlopul Grigore Nazaruc, despre care se crede ca ar fi mina dreapta a autoritații criminale Grigore Caramalac, a intrat in Republica Moldova cu un alt nume care nu figura in baza de date a Poliției de Frontiera ca fiind dat in cautare, a declarat ministrul de Interne, Pavel Voicu. Totodata, oficialul…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a calificat marti drept „iresponsabil” apelul lansat de Maia Sandu, castigatoarea pro-europeana a alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, de retragere a trupelor ruse de pe teritoriul tarii, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Am lansat in urma cu o saptamana cartea ce reuneste analizele mele si ale colegilor de la Centrul de Prevenire a Conflictelor si Early Warning despre impactul tehnologiei si a social media asupra individului, societatii si politicului, carte aparuta la editura Institutului de stiinte politice si Relatii…

- CHISINAU, 26 nov – Sputnik. Președintele in exercițiu al Republicii Moldova a decis sa vina cu o inițiativă legislativă privind înregistrarea proiectului unei noi Legi cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Precizarea a fost facuta pe pagina sa de Facebook…

- Un polițist de frontiera roman apare intr-un panou publicitar in Times Square, la New York, și e considerat un erou, scrie Ministerul Afacerilor Interne, pe pagina de Facebook. Robert are 23 de ani și a salvat 90 de vieți.Fotografia lui Robert Bagdia ajuns sa fie proiectata pe unul dintre panourile…