Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri care efectua o cursa din Germania spre Spania a efectuat o aterizare de urgenta din cauza unei probleme cu presiunea cabinei, relateaza agentia DPA si publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- În cazul unei aterizari de urgența, cel mai sigur loc din avion ar fi chiar locurile din spatele aernovaei, însa companiile nu vor opera modificari prea curând în acest sens.

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un avion usor s-a prabusit joi in apropierea Aeroportului international din Belfast, in Irlanda de Nord, parte a Marii Britanii, informeaza postul Sky News.

- Un avion de tip F-16 s-a prabusit joi in statul american Nevada, in apropiere de Las Vegas, in timp ce efectua un antrenament de rutina, au anuntat fortele aeriene americane, relateaza site-ul postului CNN. ”Un F-16 de la baza aeriana Nellis (Nevada) s-a prabusit in cursul unui antrenament…

- Aterizare de urgenta, sambata, dupa pranz, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o pasagera, care se afla pe cursa Dallas – Abu Dhabi, a facut infarct, pilotul cerand ca aeronava sa poata ateriza la Bucuresti. Este vorba despre o aeronava Boeing 777 ...

- Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana. Atacatorul nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. In urma acestui incident,…

- Un avion de vanatoare american a fost nevoit, marti, sa arunce doua rezervoare cu combustibil intr-un lac din nordul Japoniei dupa ce unul dintre motoarele sale a luat foc, transmit agentiile de presa Kyodo si dpa. Ministrul japonez al apararii Itsunori Onodera a declarat ca deocamdata…