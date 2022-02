Incident pe A1: O camionetă a luat foc O autoutilitara a ars aproape in totalitate, sambata dimineata, pe autostrada A1. Traficul a fost oprit pe un sens pe durata interventiei pompierilor, informeaza ISU Arges. Incidentul s-a produs la kilometrul 94 pe sensul Pitesti-Bucuresti. Pompierii din cadrul Detasamentului Bradu au intervenit la fata locului, in jurul orei 5, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. “Ajunsi la locul evenimentului, au constatat ca flacarile cuprinsesera aproape in intregime vehiculul. S-a intervenit pentru stingerea incendiului, iar pe parcursul interventiei pompierilor traficul a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

