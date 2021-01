Stiri pe aceeasi tema

- Au fost ridicate restrictiile pe Autostrada Soarelui. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca restrictiile instituite pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, din cauza lucrarilor, pe sensul catre litoral, intre kilometrii 33 100 de metri ndash; 36 100 de metri,…

- ANM: Vizibilitate redusa in judetele Constanta si Tulcea din cauza cetii dar si pe A2.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri si, izolat, sub 50 metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Giurgiu,Teleorman,…

- Vineri un barbat și-a pierdut viața in urma unui incendiu izbucnit la o casa particulara din satul Bogata, comuna Calarași. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ca boala, COVID lovește nemilos, cu forme grave, in cei varstnici, insa, dupa bunici, sacrificiul cel mai mare il fac cei mici. Pentru ei, lipsa contactului comunitații de aceeași varsta este pur și simplu de neinlocuit.”Sunt profesor educator la o gradinița privata și am cea mai frumoasa profesie de…

- O cincime dintre copiii de la sat (21%) considera ca nu sunt niciodata sau sunt doar uneori fericiți, arata concluziile raportului Bunastarea copiilor din mediul rural in 2020, lansat de Fundația World Vision Romania. Unu din 14 copii (7%) afirma ca are o viața rea. Mai mult, copiii și tinerii de toate…

- Vladimir Urin, directorul Teatrului Bolsoi din Moscova, a dezvaluit ca 124 de cazuri de Covid-19 au fost depistate printre artisti si personal. El cere inchiderea salilor de spectacol, potrivit Le Figaro, potrivit news.ro.Teatrul Bolsoi afiseaza pentru luna decembrie spectacole, dar diectorul Vladimir…

- PodcasturiLogoped: Tot mai mulți copii intampina tulburari de comunicare Logopedul este specialsitul care-i ajuta pe copii sa vorbeasca corect și frumos atunci cand aceștia intampina probleme de comunicare și limbaj. Galina Lozan susține ca in ultima perioada tot mai mulți parinți se adreseaza cu…

- FARA RUSINE… Dupa ce, de foarte multe ori, in Consiliul Local Husi, s-a adus vorba despre faptul ca localnicii cu mai putin spirit civic, fac ce fac si distrug amenajarile din spatiile verzi si din locurile de joaca pentru copii, iata ca cineva scoate la iveala o poza care dovedeste cumva acest lucru.…