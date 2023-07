Stiri pe aceeasi tema

- Inca un accident grav intr-un municipiu din vestul tarii. Ieri seara doua autoturisme s-au ciocnit in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara, iar unul dintre acestea a ramas rasturnat cu rotile in sus pe carosabil. Doua persoane au fost ranite in urma incidentului. Una dintre victime prezenta leziuni…

- Doua persoane au murit intr-un accident produs pe breteaua de legatura dintre A1 și DN7, din Sibiu, de un tanar de 22 de ani, care nu avea permis de conducere, au stabilit polițiștii. Atat el, cat și pasagerul, ambii din Hunedoara, au murit. Poliția Sibiu a transmis, vineri dimineața, ca in urma verificarilor…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- Accident de circulație, joi dupa-amiaza, pe DN 7, in apropiere de localitatea hunedoreana Aurel Vlaicu, unde un șofer in varsta de 82 de ani s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. „Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere cu apa…

- Doua persoane aflate pe un scuter au murit, marți, pe o șosea din județul Hunedoara, dupa ce s-au izbit de un excavator. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 76, localitatea Brad, județul Hunedoara, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Accident pe o șosea din vestul țarii, in aceasta dupa-amiaza. In jurul orei 14:50, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe podul din zona Blooming de pe DJ 687, la intrarea in municipiul Hunedoara. „Polițiștii rutieri care s-au deplasat la…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata la Saulesti, in judetul Hunedoara. Trei autoturisme au fost implicate intr-un incidentul rutier care a dus la ranirea usoara a doi pasageri, dar si la blocarea soselei DN 7. Pompierii Detașamentului Deva au intervenit de urgenta cu o autospeciala dotata…

- Motociclist ranit intr-un accident la Alba Iulia. A fost lovit de o mașina condusa de o tanara din Mihalț O tanara șoferița din Mihalț a lovit cu mașina un motociclist de 42 de ani, din Sighișoara. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 mai 2023, in jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului…