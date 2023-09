Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Timisoara fac cercetari pentru trafic de migranti, respectiv complicitate la trafic de migranti, fata de trei cetateni turci implicati in transportul unui grup de 37 de cetateni straini care intentionau sa iasa din Romania, ascunsi intr-un automarfar. Acestia intrasera legal…

- Patru muncitori, care se aflau intr-o nacela pentru a face lucrari la reteaua electrica a troleibuzelor din municipiul Medias, judetul Sibiu, au fost raniti dupa ce utilajul a fost lovit in plin de un autoturism. Șoferul se uita pe o tableta in timp ce conducea. Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri…

- Polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului, au oprit pe DJ 209 L in localitatea Parteștii de Sus, din comuna Cacica, un autoturism la volanul caruia se afla un localnic, acesta mirosind a alcool. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, rezultand o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool…

- Un avion de transport militar din flota Forțelor Aeriene Romane a avut probleme tehnice, luni dimineața, in timp ce zbura spre București. Citește și: I s-a facut rau la volan și a murit. Barbatul era medic și avea doar 42 de ani In dimineața zilei de luni, 24 iulie 2023, piloții unui avion de transport…

- Zeci de migranti au fost descoperiti, joi, ascunsi intr-un TIR care a fost verificat la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, soferul turc fiind cercetat penal, potrivit Agerpres.Soferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii, textile pe ruta Turcia-Germania.…

- Consumul de energie electrica a crescut odata cu nevoia milioanelor de oameni de a avea confort și racoare in case și la serviciu. La orele de varf, producția interna trebuie suplimentata cu importuri.

- DRDP Timisoara atrage atentia soferilor din vestul tarii asupra faptului ca incepand de azi un transport agabaritic va traversa judetele Arad, Timis si Hunedoara. Traseul exact al transportului, cara va fi efectuat in perioada 1-4 iulie, este: Nadlac II PTF – A1 – DN 68A – A1 – A10 – A3 – DN 1F – […]…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, 92 de cetateni straini ascunsi in trei mijloace de transport conduse de soferi turci si romani, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis duminica de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF), la…