- In seara de 1 Decembrie, un incident nefericit a provocat panica in randul multimii stranse cu prilejul sarbatorii de 1 Decembrie. Roata de la Targul de Craciun a ramas blocata, iar in acest echipament destinat divertismentului se aflau si 29 de copii. Incidentul nu s a soldat cu victime, iar roata…

- Roata panoramica din Targul de Craciun din Constanța a ramas blocata vineri seara, cu 45 de persoane care se aflau in ea, dintre care 29 de copii. Informația a fost confirmata de ISU Dobrogea, care a menționat ca nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale. Echipele de intervenție au acționat…

