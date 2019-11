Stiri pe aceeasi tema

- O nava sub pavilion Palau, care transporta oi, s-a scufundat duminica in Portul Midia. Marinarii de pe vas s-au salvat. Un membru al echipajului a intrat in soc hipotermic. Queen Hind, o nava sub pavilion strain, care transporta 14.000 de oi, s-a rasturnat in Portul Midia Navodari. Imediat au fost trimise…

- ISU Vaslui intervine cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța tip B2 (EPA), pe DE 581, la aproximativ 5 kilometri de Crasna, in zona 7 Case, la un accident rutier in care este implicat un autovehicul de mare tonaj. O persoana a fost ranita. Un autocamion incarcat cu nisip s-a rasturnat pe…

- Un barbat si o femeie au ajuns in coma la Spitalul Judetean din Galati dupa ce masina in care se aflau s-a lovit de un copac si s-a rasturnat pe DN 24D, in noaptea de luni spre marti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul rutier…

- Saizeci de membri ai echipajului unui vapor nord-coreean au fost salvati luni, in urma unei coliziuni la Marea Japoniei intre nava acestora si o nava de patrulare apartinand Agentiei japoneze de Pescut, potrivit unui bilant citat de presa japoneza, relateaza AFP, potrivit news.roPaza de Coasta…

- Coca din otel a navei esuate in largul orasului Brunswick, in Georgia, a fost taiata pentru a le veni in ajutor. O operatiune de salvare era in curs pentru ultimul membru al echipajului de pe Golden Ray. El 'este blocat in spatele gramului in sala motoarelor' navei, le-a explicat jurnalistilor capitanul…

- O operatiune de salvare este in desfasurare in largul coastei statului american Georgia, dupa ce o nava cargo s-ar fi rasturnat, un incendiu izbucnind la bord. Patru membri ai echipajului sunt dati disparuti, scrie CNN, potrivit mediafax.ro.