- Doua persoane ar fi murit in urma unei supradoze dupa ce mai mulți tineri care participau la Festivalul SAGA din București au fost aduși vineri seara in stare foarte grava la mai multe spitale din Capitala, informeaza Gandul.ro, care citeaza surse medicale. Un tanar din Republica Moldova, in varsta…

- Cei trei au intrat in stop cardio respirator in timpul concertului de vineri seara, 3 iunie, de pe Arena Nationala, si au fost transportati de urgenta la spital. Unul dintre ei a murit in ambulanta, a confirmat, pentru Libertatea, Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov.Conform…

- Aproape 1.500 de politisti de la Biroul Politiei Rutierei se afla, de 1 mai, la datorie, pe sosele, cu aproximativ 350 de radare, pentru a preveni, in acest fel, eventuale accidente. In urma unei actiuni de control, la Fetesti, sase soferi care au consumat alcool sau substante interzise inainte de a…

- Publicatia americana TMZ a prezentat mai multe informatii despre barbatul lovit de Mike Tyson, adica Melvin George Townsend. Din alte videouri aparute se poate observa cum Townsend, condamnat in trecut la inchisoare, este cel care insista sa vorbeasca si sa i se faca poze cu Tyson.

- Amalia Bellantoni nu s-a putut abține, astfel ca imediat cum a auzit acuzațiile dure aduse de catre Lili, fosta sa angajata, a rabufnit și a povestit cum stau, de fapt, lucrurile. Vedeta a spus totul pe larg, iar mai mult decat atat, a acuzat-o pe Lili ca ar consuma substanțe interzise. Iata declarațiile…

- Am primit de la avocatul John Ionescu informația conform careia, luni seara, Gheorghe Barbu, primarul din Topana-Olt, au agresat șoferul unui camion, la Ciomagești, comuna invecinata, din Argeș. Potrivit informațiilor, Gheorghe Barbu insoțit de viceprimarul din Topana și de Constantin Grigoroiu, paznicul…

- Dani Mocanu este un cunoscut și apreciat manelist din țara noastra. Cantarețul a atras din nou atenția asupra lui cand a fost intrebat pe pagina personala de Instagram daca consuma substanțe interzise. Iata care a fost raspunsul acestuia!

- Ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Botanica au intrat in posesia unei informații operative despre activitatea infracționala a unui tanar care se ocupa cu realizarea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinau. Polițiștii au dispus mai multe masuri de investigație…