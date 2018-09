Stiri pe aceeasi tema

- Salvatore Popescu, un barbat de 51 de ani din Ploiesti, a disparut fara urma joi, 30 august, in Istanbul in timp ce se afla cu familia si cu un alt grup de turisti in vizita la Palatul Topkapi. Desi disparitia sa a fost anuntata oficial autoritatilor turce, rudele sale n-au nicio veste despre barbat…

