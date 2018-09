Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Marea Britanie foloseste cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal pentru a obtine sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexit-ul izoleaza Londra, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Doi cetateni rusi…

- Un politist britanic era spitalizat sambata la Salisbury, in sudul Angliei, pentru o posibila expunere la agentul neurotoxic Noviciok, informeaza DPA, din surse confidentiale. Spitalul respectiv este in apropiere de Amesbury, unde un cuplu britanic a fost otravit sambata trecuta, potrivit Agerpres.…

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Misterul inconjura miercuri spitalizarea a doua persoane expuse unei ”substante necunoscute” si gasite inconstiente la Amesbury, un oras situat in sudul Angliei, vecin cu cel in care fostul dubu spion rus Serghei Skripal a fost victima unei tentative de otraviri in martie, relateaza AFP. Cei doi pacienti…

- Cele doua persoane gasite in stare critica langa orasul Salisbury (sudul Angliei) au fost otravite si au fost trimise probe la centrul de cercetare militara Porton Down pentru testare, a informat editorialistul pentru afaceri politice al ziarului The Sun, citand surse din cadrul apararii, relateaza…

- Cei doi pacienti "primesc un tratament pentru presupusa expunere la o substanta necunoscuta la spitalul din Salisbury", a precizat miercuri politia comitatului Wiltshire, care considera evenimentul drept un "incident major".Conform Reuters, victimele ar fi un barbat si o femeie, ale caror…

- Politia din Marea Britanie a anuntat ca a avut loc un incident major dupa ce un barbat si o femeie, aflati in stare critica, ar fi fost expusi unei substante necunoscute in apropierea orasului Salisbury, unde a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal, scrie Reuters conform News.ro . „Politia din…

- Poliția britanica a declarat starea de incident major in orașul Salisbury, unde un barbat și o femeie au ajuns in stare critica la spital dupa ce ar fi fost expuși la o substanța necunoscuta, scrie Reuters.