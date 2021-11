Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Palma de Mallorca, unul dintre cele mai frecventate din Spania in arhipelagul Baleare, a fost nevoit sa se inchida timp de aproape patru ore, vineri, dupa ce mai multi pasageri ai unui avion care a aterizat de urgenta au fugit, potrivit autoritatilor aeroportuare, scrie AFP.

- 20 de pasageri ai unui avion ce a aterizat de urgenta, vineri, la Palma de Mallorca, au intrat ilegal in Spania, dupa ce au pus la cale un plan ca-n filmele de actiune. Ei au simulat ca unuia dintre calatori i s-a facut rau, pentru ca aeronava sa aterizeze de urgenta pe taram iberic. Initial, […] The…

- Aeroportul din Palma de Mallorca, unul dintre cele mai frecventate din Spania in arhipelagul Baleare, a fost inchis, vineri, timp de aproape patru ore, dupa ce mai multi pasageri ai unui avion care aterizase de urgenta au fugit, a informat Agerpres . Aeronava era un Airbus A320 al companiei Air Arabia…

- Aeroportul din Palma de Mallorca a fost inchis vineri timp de aproape patru ore, dupa ce mai multi pasageri ai unui avion care aterizase de urgenta au fugit, potrivit autoritatilor aeroportului.

- Aeroportul din Palma de Mallorca, unul dintre cele mai frecventate din Spania in arhipelagul Baleare, a fost inchis vineri timp de aproape patru ore, dupa ce mai multi pasageri ai unui avion care aterizase de urgenta au fugit, potrivit autoritatilor aeroportului, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Un accident aviatic a avut loc miercuri in Siberia. Cel putin sapte persoane au murit dupa ce un avion cargo a aterizat fortat si a luat foc, miercuri, in estul Siberiei, afirma surse citate de Agentia France-Presse. Avionul, de tip Antonov An-12, a efectuat o aterizare fortata in apropierea orasului…

- Noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic, care se aplica din 15 august, a fost aprobata de CNSU: Statele Unite, Turcia, Israel intra in zona roșie Noua : care se aplica din 15 august, a fost aprobata, joi, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Statele Unite, Turcia,…