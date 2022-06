Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o serie de ezitari, UE a decis sa interzica majoritatea importurilor de petrol din Rusia. Inlocuirea țițeiului Ural cu țiței Brent- mai scump – va umfla factura de energie a blocului comunitar, și așa piparata. Mișcarea va taia cea mai profitabila sursa de venituri din export a Moscovei și va ajuta…

- Cel mai recent pachet de ajutor militar al SUA pentru Ucraina, anunțat de președintele Joe Biden, este in valoare de 150 de milioane de dolari, a confirmat secretarul de stat Antony Blinken. „Am autorizat 150 de milioane de dolari in arme, echipamente și bunuri suplimentare din partea SUA pentru Ucraina,…

- Rusia a cheltuit deja 34 miliarde de dolari pentru razboiul din Ucraina. Cel mai mult au costat tehnica si echipamentele militare distruse de ucraineni, acestea cifrandu-se la 230 milioane de dolari pe zi, relataza publicatia ucraineana Focus.ua, citand calculele facute de analistul german Tomi Ahonen.

- Cel putin 14 pasageri si 3 membri ai echipajului de la bordul unei aeronave apartinand unei companii aeriene indiene low-cost au fost raniti in timpul unui zbor, duminica seara, din cauza unor turbulente atmosferice.Avionul de pasageri Boeing 737 efectua un zbor intre centrul financiar al Indiei, Mumbai,…

- Rusia este un stat nespus de bogat in zacaminte, astfel nu e de mirare ca una dintre cele mai dezvoltate piețe din Rusia, de miliarde de euro, este cea a diamantelor. In anul 2021, cea mai mare companie de minerit de diamante a Rusiei, Alrosa, care controleaza in jur de 99% din piața de diamante din…

- 1 aprilie a marcat inceputul unui nou an in calendarul energetic al Europei care se concentreaza pe acumularea gazelor naturale in depozite. Este o cursa pe care Europa nu iși poate permite sa o piarda, dar una pe care se va lupta sa o caștige dupa invazia Rusiei in Ucraina. Chiar și cu poziția ghiocelului…

- ”Indemn la o continuare a intestitiilor pentru a raspunde cu forta agresiunii (presedintelui rus Vladimir) Putin impotriva Ucrainei prin sustinerea de catre Statele Unite a nevoilor economice, umanitare si de securitate ale Ucrainei”, subliniaza, citat intr-un comunicat, Joe Biden. Seful statului american…

- Noua companii europene și americane de combustibili fosili au platit Rusiei impozite și taxe in valoare totala de 15,8 miliarde de dolari de cand Putin a anexat Crimeea in 2014, potrivit raportului unui grup de ONG-uri. Occidentul este criticat pentru ca nu a rupt legaturile din domeniul energiei cu…