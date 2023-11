Un incident a avut loc in apropierea ambasadei Israelului din capitala japoneza Tokyo. Un autoturism a lovit o bariera, la fața locului intervenind – dupa cum se poate observa din imaginile ajunse pe rețelele de socializare – mai mulți oameni ai legii, care au izolat perimetrul in care se afla mașina. A car crashed into […] The post Incident langa ambasada Israelului la Tokyo – o mașina a lovit o bariera/Un polițist a fost ranit – VIDEO first appeared on Ziarul National .