- Prima persoana care a adus omagiu reginei Elisabeta a II-a la Westminster Hall a spus ca experienta a ajutat-o sa faca fata mortii sotului ei. Ea a stat la coada 50 de ore pentru a ajunge la sicriul reginei. Vanessa Nanthakumaran, din Harrow, nord-vestul Londrei, are 56 de ani, iar sotul ei, Nallathamby…

- Miercuri noapte, o garda regala care statea langa sicriul cu trupul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii din Westminster Hall a leșinat și a cazut de pe podium la podea. Momentul a fost surprins de o camera video. Incidentul s-a petrecut in timpul schimbarii garzii de onoare, care are loc la fiecare…

- O autospeciala a IPJ Vaslui a lovit, luni, pe o trecere de pietoni din municipiul vaslui, o fetița care traversa regulamentar. Fata a fost ranita ușor. Colegii polițistului aflat la volan au deschis dosar penal pentru vatamare corporala. Șoferul mașinii de poliție a lovit-o pe fetița de 11 ani in timp…

- Castelul Bran a fost surprins vineri cu un steag negru pe o suprafața destul de mare a unuia dintre turnurile sale. Conducerea castelului susține ca gestul reprezinta insemnul de doliu pentru moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Dupa moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, conducerea…

- Un barbat a murit strivit intre autospeciala sa și un TIR. Accidentul s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe A1, in județul Timiș. Potrivit polițiștilor, un barbat in varsta de 56 de ani a condus un TIR pe A1, dinspre Timișoara catre Deva, iar la un moment dat a acroșat o autoutilitara…

- Monumentul sovietic din Riga din 1985, care glorifica Armata Roșie, a fost daramat, in sfarșit in aceasta dimineața. 19 ruși agresivi care protestau impotriva inlaturarii monumentului, ridicat de ocupanți, au fost arestați de poliția letona. The Soviet monument in Riga from 1985, glorifying the Red…

- Cel putin noua femei care participau la o serbare a Partidului Social-Democrat (SPD) german, in prezenta cancelarului Olaf Scholz, au fost drogate cu substața numita „drogul violului”, a declarat sambata o oficialitate a SPD pentru AFP, citata de Agerpres. „Emotia este destul de mare”, a afirmat un…

Un barbat din Craiova a fost retinut, fiind suspectat ca anul trecut, si-ar fi ucis in bataie fosta sotie si i-a ingropat trupul. Femeia a fost data disparuta vineri, de fiul sau, care afirma ca ea ar fi trebuit sa ajunga in Italia la munca si nu a mai putut-o contacta, iar cadavrul a fost