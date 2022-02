Incident la VATICAN! S-a strigat „Aceasta nu este biserica lui Dumnezeu!” în fața papei Un barbat a intrerupt miercuri audienta generala a papei Francisc de la Vatican, strigand in limba engleza „Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu” si fluturand o masca medicala pe care si-a dat-o jos de pe fata inainte de a fi scos din sala de politie, relateaza Reuters și Agerpres. Barbatul, care a fost auzit strigand si cuvantul „masca”, statea singur in spatele salii de audienta, departe de zona in care se aflau majoritatea credinciosilor. Papa Francisc a auzit strigatele, insa nu este clar daca a inteles ce spunea barbatul. Dupa ce acesta din urma a fost luat de fortele de politie ale Vaticanului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a întrerupt miercuri audienta generala a papei Francisc de la Vatican, strigând în limba engleza „Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu” si fluturând o masca medicala pe care si-a dat-o jos de pe fata înainte de a fi scos din sala de politie, relateaza…

- Papa Francisc a declarat vineri ca raspandirea de știri false și dezinformari despre vaccinurile anti-Covid, inclusiv in presa catolica, reprezinta o incalcare a drepturilor omului, relateaza Reuters . Suveranul pontif in varsta de 85 de ani a vorbit pentru a doua oara in mai puțin de o luna despre…

- Papa Francisc a declarat vineri ca raspândirea de știri false și dezinformari despre vaccinurile anti-Covid, inclusiv în presa catolica, reprezinta o încalcare a drepturilor omului, relateaza Reuters.Suveranul pontif în vârsta de 85 de ani a vorbit pentru a doua…

- Papa Francisc a conferit duminica, pentru prima data, ministerele laice de catehet si lector unor femei, roluri pe care acestea le-au îndeplinit si anterior, însa fara o recunoastere institutionala, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Suveranul pontif a conferit ministerele în…

- „Biserica, cu ajutorul lui Dumnezeu, isi urmareste cu hotarare angajamentul de a face dreptate victimelor abuzurilor comise de membrii nostri, aplicand cu deosebita rigoare si atentie dreptul canonic prevazut”, a declarat suveranul pontif, potrivit agențiilor dpa si Ansa , citate de Agerpres.Papa…

- Papa Francisc s-a folosit sambata de mesajul sau de Anul Nou pentru a trage un semnal de alarma si pentru a cere stoparea violentelor comise asupra femeilor, considerand ca astfel de fapte „il insulta pe Dumnezeu”, informeaza Reuters, conform Agerpres. Suveranul pontif, in varsta de 85 de ani, a oficiat…