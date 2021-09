Stiri pe aceeasi tema

- Unitati ale Gardienilor Revolutiei din Iran au lansat, joi, atacuri cu drone si obuze de artilerie asupra unor baze ale militantilor kurzi de pe teritoriul Irakului, afirma surse citate de postul public iranian IRIB si de agentia Reuters. "In cursul operatiunii, a fost distrus centrul de comanda…

- Un accident in care au fost implicate noua mașini s-a produs in județul Mures. In accidentul rutier (tamponare in lanț) cu fost implicate 9 masini. Incidentul s-a produs in localitatea Fantanele, fiind si o victima neincarcerata si o masina iesita in afara partii carosabile. La acest accident a…

- Veștile sunt triste pentru locuitorii dintr-un sat din Mehedinți, acolo unde in urma cu doar cateva ore a izbucnit un incendiu de proporții ce a ars mai multe gospodarii, iar zeci de animale au murit. Acum un alt incendiu are loc in apropiere, iar flacarile parjolesc totul in calea lor.

- Un incident grav a avut loc ieri, pe un șantier din zona Bibliotecii Naționale din Capitala. Un mal de pamant a cazut peste mai mulți muncitori, aceștia ramanand blocați ore bune sub daramaturi. Din pacate, doi barbați au fost gasiți morți. A fost deschisa și o ancheta in acest caz.

- Un copil de 4 ani a decedat, sambata, in apropiere de Baile Herculane, dupa ce mașina in care se afla impreuna cu frații sai, s-a rasturnat intr-un parau. La volanul mașinii se afla mama lor, care nu avea permis de conducere. “Politia Statiunii Baile Herculane a fost sesizata cu privire la un accident…

- O adevarata tragedie a lovit o familie din Turcia. Cinci membri ai unei familii au murit, in timp ce incercau sa salveze un baiețel de doar trei ani de la inec. Incidentul regretabil a avut loc in Derinoz Dam. Baiețelul, care iși serba ziua de naștere, a fost gasit pe fundul unui lac, ținandu-se strans…

- ​Un vapor de tip cargo detinut de Israel a fost atacat sâmbata în Oceanul Indian, transmite dpa, preluata de Agerpres. Incidentul nu s-a soldat cu raniti, a relatat publicatia Haaretz, citând surse israeliene de securitate.Conform sursei citate, Israelul pune pe seama Iranului…