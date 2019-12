Incident la Troita din Piata Universitatii: Gelu Voican Voiculescu, agresat de multimea ce participa la slujba de comemorare a eroilor Revolutiei

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele dedicate comemorarii eroilor Revolutiei vor continua si astazi. La Catedrala Patriarhala din Bucuresti va fi oficiata o slujba de pomenire a eroilor care au murit in 1989 pentru libertate. La slujba si-a anuntat prezenta si presedintele Klaus Iohannis. Tot azi, in Capitala, vor fi organizate…

- Gelu Voican Voiculescu, director al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, a fost scos de jandarmi, sambata, din multimea adunata in Piata Universitatii din Capitala pentru a comemora 30 de ani de la Revolutia din 1989, dupa ce mai multe persoane l-au huiduit si l-au agresat. Voiculescu…

- La Troița din Piața Universitații din București a avut loc un incident violent. Mai multe persoane l-au batut pana la sange, l-au scuipat și l-au alungat pe Gelu Voican Voiculescu de la Troița dedicata eroilor cazuți la Revoluția din 1989, relateaza digi24.ro. Inca de la sosire, Voican Voiculescu a…

- Președintele Klaus Iohannis a venit, sambata dimineața, in Piața Universitații ca sa depuna o coroana de flori la troița ridicata aici in memoria eroilor cazuți in Revoluția de la 1989. Aici a stat de vorba timp de cateva minute cu foștii revoluționari adunați sa comemoreze victimele Revoluției.Ca și…