Stiri pe aceeasi tema

- Instalatia electrica dintr-un salon de la Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Sf. Pantelimon din Bucuresti s-a defectat in seara zilei de duminica, 31 ianuarie. Reprezentanții Spitalului au anunțat in aceasta seara ca incidentul s-a produs din cauza unor tuburi de neon dintr-un salon.„La Secția…

- Instalațiile electrice din spitale cedeaza rand pe rand. In aceasta seara a venit randul spitalului Sf.Pantelimon din capitala. Instalatia electrica dintr-un salon de la Terapie Intensiva s-a defectat in aceasta seara. Din cauza fumului gros, salonul a fost evacuat. Starea celor trei pacienti aflati…

- Un salon ATI al spitalului Sfantul Pantelimon din București a fost evacuat, duminica seara, dupa ce dintr-un neon a ieșit fum. Fumul a fost sesizat la instalația electrica a unui neon. Nu a fost necesara...

- La doar 2 zile dupa ce un pavilion al Institutului Matei Balș din Capitala a ars, un nou salon ATI se aprinde. Conform Romania TV, un neon ar fi pocnit in salonul ATI de la Spitalul Pantelimon din București. Aflați mai multe detalii de ultima ora. Fum la ATI, la Spitalul Pantelimon din București Un…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitala. Pacienții au fost evacuați. Știre in curs de actualizare The post Incendiu la spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala appeared first on Puterea.ro .

- Un incident a avut loc duminica, intr-un salon al secției ATI de la Spitalul Sf. Pantelimon din București. Patru pacienți au fost evacuați dupa ce instalația electrica a prezentat probleme. A ieșit fum, dar nu a fost flacara, a spus managerul spitalului, citat de Digi24. Potrivit sursei citate,…

- Situația de la Spitalul Matei Balș a devenit de-a dreptul critica. Pacienții cu COVID-19 nu mai au loc in saloane, iar medicii au fost obligați sa improvizeze paturi pe coridoare pentru a putea sa le ofere suport medical. Constantin Vasile Ifteme a publicat pe pagina sa de Facebook imagini cu bolnavii…

- Societatea de Transport București (STB) anunța ca linia tramvaiului 41 din București este blocata. Un calator are nevoie de ingrijiri medicale. Conform unei informari transmise de STB, linia tramvaiului 41 din Capitala este blocata pe Str. Brașov, in stația Drumul Taberei, pe sensul spre Piața Presei.…