Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident a avut loc duminica seara intr-un spital din Capitala. Acesta a avut loc la doar doua zile de la incendiul de la „Matei Balș”. Primele informații arata ca la Spitalul „Sf Pantelimon” au fost evacuați pacienți dintr-un salon. Acesta s-a umplut de fum. In salonul de terapie intensiva…

- Mai mulți pacienți au fost evacuați duminica seara de la un spital din Capitala, la doar doua zile de la incendiul de la ”Matei Balș”. Primele informații și imagini arata ca la Spitalul „Sf Pantelimon” au fost evacuați pacienți dintr-un salon care s-a umplut de fum, anunța Digi 24. ”La Secția…

- „La Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului „Sfantul Pantelimon” din Bucuresti, in aceasta seara, in jurul orei 20.15, un tub de neon dintr-un salon s-a ars cu o degajare minora de fum fara flacara.

- Un nou incident a avut loc seara intr-un spital din Capitala, la doar doua zile de la incendiul de la „Matei Balș”, potrivit Digi24. Primele informații și imagini arata ca la Spitalul „Sf Pantelimon” mai mulți pacianți au fost evacuați dintr-un corp de cladire dupa ce s-a produs fum din cauza unui tub…

- Primele informatii arata ca la Spitalul "Sf Pantelimon" mai multi pacianti au fost evacuati dintr un corp de cladire dupa ce s a produs fum din cauza unui tub de neon care s a defectat. Un nou incident a avut loc duminica seara intr un spital din Capitala, la doar doua zile de la incendiul de la "Matei…

- Un nou incident a avut loc duminica seara intr-un spital din Capitala, la doar doua zile de la incendiul de la „Matei Balș”. Primele informații și imagini arata ca la Spitalul „Sf Pantelimon” mai mulți pacianți au fost evacuați dintr-un corp de cladire dupa ce s-a produs fum din cauza unui tub de neon…

- Medicul ranit grav in incendiul izbucnit sambata seara la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț va fi transferat la un spital din Belgia duminica dimineața, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Medicul Catalin Denciu va fi transferat de la Iași la Spitalul Floreasca din Capitala,…

- Adrian Streinu-Cercel , managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala, a explicat ca pacienții „sunt asistați pe secțiile normale in aceleași condiții” precum in cele de Terapie Intensiva, „mai puțin faptul ca n-au ventilatoare”. „Este regretabil ca se discuta in asemenea…