Planul roșu de intervenție a fost activat, sambata dimineata, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. 46 de copii si 46 de adulti au fost evacuati. Conform ISU Timis, la ora 7:45 a fost activat Planul rosu de interventie, dupa ce s-a semnalat o puternica degajare de fum. O autospeciala de prima interventie si […] The post Incident la spitalul de copii din Timișoara din cauza unui aparat RMN. Aproape 100 de persoane, evacuate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .