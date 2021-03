Incident la protestul de la Constanța. Bărbat pus la pământ și încătușat de jandarmi Un tanar participant la protestele anti-restrictii care au loc, miercuri, la Constanta a fost pus la pamant, incatusat si dus in duba Jandarmeriei. Din primele informatii, tanarul ar fi refuzat sa se legitimeze. Dupa stabilirea identitatii, el a fost eliberat. Tanarul imobilizat de jandarmi susține ca nu a refuzat sa se legitimeze, doar a reacționat […] The post Incident la protestul de la Constanța. Barbat pus la pamant și incatușat de jandarmi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

