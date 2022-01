Incident la Ploiești: Scurgeri importante de produs petrolier In nordul municipiului Ploiesti, au fost semnalate, vineri dupa-amiaza, scurgeri importante de produs petrolier pe fondul unei avarii, fiind inundata curtea unui imobil. La fata locului este asteptata o echipa de la Garda de Mediu. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova informeaza ca avaria s-a produs in cartierul rezidential Albert, iar scurgerile ar proveni dintr-un rezervor, fiind deversari “semnificative” de produs petrolier. Traficul in zona este restrictionat, temporar. The post Incident la Ploiești: Scurgeri importante de produs petrolier appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

