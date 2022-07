Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua femei care au participat la o petrecere a Partidului Social-Democrat german (SPD), desfașurata in prezenta cancelarului Olaf Scholz, au fost victime ale „drogului violului”, a confirmat sambata pentru AFP un oficial SPD, relateaza Agerpres.

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat, miercuri, ca va livra arme aliatilor din estul Europei care, in schimb, vor trimite arme din era sovietica in Ucraina, relateaza dpa. Justificarea este ca ar mai usor pentru ucraineni sa foloseasca echipament din epoca sovietica. Guvernul „a concretizat acum…

- Cancelarul german Olaf Scholz va calatori, luni, la Paris pentru un dineu cu presedintele statului francez Emmanuel Macron, a declarat, vineri, un purtator de cuvant al Guvernului german, relateaza AFP. ”Luni, 4 iulie, cancelarul Olaf Scholz va calatori in Franta. Se va intalni cu presedintele Emmanuel…

- Grupul Celor Sapte cele mai industrializate tari (G7), care se reuneste duminica in summit, in Bavaria, si NATO este necesar ”sa ramana impreuna” impotriva agresiunii ruse in Ucraina, a declarat Joe Biden, la Munchen, intr-o intalnire cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Trebuie sa ramanem…

- Un tanar in varsta de 19 ani a ajuns, marti, la UPU SMURD Targu Mures in stare grava dupa ce a efectuat un salt cu parasuta si, din primele informatii, aceasta nu s-ar fi deschis. Tanarul este in coma in acest moment, cu mai multe rani grave. „Este vorba de un pacient parasutist. Are politraumatism,…

- Coreea de Nord a anuntat, joi, primul caz de infectare cu COVID-19 de la inceputul pandemiei, informeaza AFP si Reuters. Acest prim caz, depistat in timpul testelor efectuate duminica la Phenian pe persoane bolnave si febrile, corespunde variantei foarte transmisibile Omicron BA.2, a precizat agentia…