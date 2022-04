Incident la Paris: Poliția a deschis focul asupra unei mașini, în centrul capitalei Poliția franceza a deschis focul asupra unei mașini chiar in centrul Parisului. Doua persoane au fost impușcate mortal la un punct de control de la unul dintre cele mai vechi poduri din Paris, Pont Neuf, duminica noaptea. Șoferul mașinii a refuzat sa opreasca la somația polițiștilor, accelerand, astfel incat aceștia au fost nevoiți sa deschida focul, potrivit Reuters. Macron, discurs sobru și scurt: Acest vot „ma obliga pentru anii urmatori” ”O mașina a venit cu viteza spre polițiști, puțin dupa miezul nopții și a refuzat sa se opreasca”, a declarat o sursa din ancheta. ”Unul dintre ofițerii de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

