- Calatorii sunt indemnați sa mearga mai repede pe aeroport pentru a nu fi afectați de posibile cozi care ar aparea din cauza nefuncționariile echipamentelor de control electronic al documentelor, transmite Compania Aeroporturi București intr-un comunicat de presa.Defecțiunea a fost cauzata de probleme…

- Echipamentele de control electronic al documentelor de calatorie (ABC – Automatic Border Control) nu au functionat, joi dimineata, din cauza unor probleme legate de alimentarea electrica din reteaua nationala, insa pana la ora 13:00, patru din cele sase porti de control au fost repuse in functiune,…

- Astazi 4 iulie 2023 in toate subdiviziunile Inspectoratului General pentru Situații de Urgența drapele au fost coborite in berna, noteaza Noi.md. In semn de comemorare a victimelor de la Aeroport, salvatorii și pompierii au adus un ultim omagiu eroilor. Angajații Inspectoratului au fost solidari cu…

- Un angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontiera (IGPF) a fost reținut pentru 72 de ore de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție. Acesta este banuit ca ar fi pretins și primit 12 000 de euro de la un cuplu din Capitala pentru a-i ajuta pe cei doi sa scape de raspundere…

- Poliția capitalei informeaza ca oamenii legii iși continua vizitele la taberele de odihna din Vadul lui Voda. Astfel, mii de copii au participat la activitațile organizate de polițiști, in comun cu colegii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența și Inspectoratului General al Poliției…

- Politistii aradeni au confirmat, marti seara, ca victima gasita luni in raul Mureș, pe teritoriul Ungariei, este unul dintre cei doi copii dati disparuti dupa ce o barca cu 12 oameni s-a rasturnat in rau, in 30 aprilie, in zona Periam Port, din judetul Timis. „In seara zilei de 9 mai a.c., in urma schimbului…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiPetrica Bacaim, ofiter de politie judiciara in cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera I.G.P.F. ndash; Garda de Coasta,…