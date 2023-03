Incident la Otopeni! O femeie cu un copil mic a ajuns pe pistă în timp ce avionul se pregătea de decolare Incident neobișbuit pe aeroportul Otopeni. O femeie cu un copil mic, care a ratat imbarcarea intr-o cursa spre Londra, a reușit sa ajunga pe pista cand avionul se pregatea de decolare. Incidentul a avut loc ieri. Femeia, originara din Egipt, s-a prezentat prea tarziu la imbarcarea pentru o cursa TAROM care decola de pe Otopeni și avea ca destinație Londra, deși a fost anunțata de mai multe ori prin sistemul de sonorizare al aeroportului. Femeia a ajuns la poarta dupa ce imbarcarea in aeronava s-a incheiat. A forțat doua uși, a intrat pe burduf și a coborat pe pista. In momentul in care a ajuns… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

