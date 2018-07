Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare festival desfașurat pe o plaja din România, NEVERSEA, începe azi. Timp de patru zile, peste 200 de artiști, vor cânta pe cele șase scene amplasate pe plaja Modern din Constanța. La ediția din acest an, în cele patru zile de festival este așteptat un trafic de…

- Mai sunt doar doua zile pana la cel mai tare festival de la malul Marii Negre NEVERSEA 2018.Organizatorii au afisat harta NEVERSEA care te ajuta sa gasesti scenele, info point urile sau orice alta destinatie din festival. Totodata, a fost publicat si programul artistilor care urca pe scenele NEVERSEA.Harta…

- În doar doua zile, fanii festivalului vor intra în lumea fantastica NEVERSEA și vor scrie înca o pagina din legenda. Plaja, unde pentru 4 zile și 4 nopti timpul își pierde din puteri, se va transforma într-un loc fantastic, iar participanții vor deveni personaje…

- Anul acesta, pentru a doua ediție a festivalului NEVERSEA, organizatorii iși doresc sa se implice și sa fie un catalizator pentru comunitatea din Constanța, un oraș care a primit cu atata caldura cel mai mare eveniment muzical de pe plaja din Romania, dar și pe cei peste 153.000 de participanți din…

- Anul acesta, pentru a doua ediție a festivalului NEVERSEA, organizatorii iși doresc sa se implice și sa fie un catalizator pentru comunitatea din Constanța, un oraș care a primit cu atata caldura cel mai mare eveniment muzical de pe plaja din Romania, dar și pe cei peste 153.000 de participanți din…

- Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea, vocea legendarului hit ”Wake Me Up” a lui Avicii, va urca pe scena Neversea. Un alt nume nou anuntat de organizatori pentru festival este trupa Vama, care va concerta in 8 iulie. Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea este un artist si…

- Organizatorii festivalului Neversea de pe malu marii au pus astazi in vanzare biletele de o zi, facand public și programul pe zile al festivalului. Anul acesta festivalul are loc intre 5 și 8 iulie și se bucura de șapte scene, iar printre cele mai mari nume ale muzicii care vor concerta in cele patru…

- ARMIN VAN BUUREN, STEVE AOKI, GALANTIS, GTA, JONAS BLUE, KUNGS, TUJAMO, YELLOW CLAW alaturi de THE SCRIPT, JOHN NEWMAN, SCOOTER, HARDWELL, AXWELLamp;INGROSSO, SCOOTER si STEVE ANGELLO sunt doar cativa dintre artistii care vor urca pe scena principala NEVERSEA Potrivit organizatorilor, rasaritul de la…