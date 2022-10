Stiri pe aceeasi tema

- Activisti ai grupului ecologist Just Stop Oil au vandalizat cu tort de ciocolata statuia din ceara a regelui Charles al III-lea de la celebrul muzeu Madame Tussauds din Londra, in cadrul unei serii de actiuni desfasurate de la inceputul lunii octombrie prin care aceasta organizatie de mediu solicita…

- Gestul grupului ecologist „Just Stop Oil” face parte dintr-o serie de actiuni, de la inceputul acestei luni, prin care se cere oprirea exploatarii petrolului și a gazelor naturale, relateaza AFP, potrivit News.ro . Doi membri ai grupului, care au cumparat bilete de acces in muzeu, au manjit fata statuii…

- Activisti ai grupului ecologist Just Stop Oil au vandalizat cu tort de ciocolata statuia din ceara a regelui Charles al III-lea de la celebrul muzeu Madame Tussauds din Londra, in cadrul unei serii de actiuni desfasurate de la inceputul lunii octombrie prin care aceasta organizatie de mediu solicita…

- Activisti ai grupului ecologist Just Stop Oil au vandalizat cu tort de ciocolata statuia din ceara a regelui Charles al III-lea de la celebrul muzeu Madame Tussauds din Londra, in cadrul unei serii de actiuni desfasurate de la inceputul lunii octombrie prin care aceasta organizatie de

- Activiștii ecologiști din cadrul grupului Just Stop Oil au distrus, luni, statuia de ceara a regelui Charles al III-lea de la celebrul muzeu Madame Tussauds din Londra. Ca parte a unei serii de acțiuni desfașurate de la inceputul lunii pentru a cere oprirea explorarii petrolului și a gazelor naturale,…

- Demonstrantii grupului ecologist, care cer guvernului sa opreasca toate noile licente pentru petrol si gaze, s-au asezat pe soseaua din centrul Londrei, duminica, in jurul orei 11.00. Unul dintre ei a fost apoi filmat in timp ce stropea cu vopsea portocalie partea din fata a showroom-ului Aston Martin. …

- Dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, prințesa Anne, unica fiica a acesteia, a capatat din ce in ce mai multa popularitate. Aceasta a fost surprinsa de paparazzi in Aeroportul JFK din New York, in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-o cursa spre Londra. Prințesa Anne, sora in varsta de 72 de ani…

- Omul de afaceri și patronul FCSB, Gigi Becali, a afirmat luni, 12 septembrie, ca nu este afectat de moartea reginei Angliei, Elisabeta a II-a și ca nu il preocupa acest lucru. „Ce sa traiesc eu, ce ma intereseaza pe mine? Mor oameni mii și mii, in Ucraina, aia nu mai conteaza? Pe mine nu ma intereseaza.…