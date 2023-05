Incident la metroul din Londra înainte de încoronarea regelui Charles al III-lea. Ce s-a întâmplat – VIDEO Incident la metroul din Londra inainte de incoronarea regelui Charles al III-lea. Oamenii au spart panicați geamurile unei garnituri. Oamenii au spart panicați geamurile unei garnituri dupa ce vagoanele au fost cuprinse de fum. Autoritațile spun ca, cel mai probabil, fumul a fost cauzat de franele trenului. Nimeni nu a fost ranit in incident. #EnVideo […] The post Incident la metroul din Londra inainte de incoronarea regelui Charles al III-lea. Ce s-a intamplat - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

