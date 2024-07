Incident la metroul din București: Intervenție de urgență a poliției după folosirea spray-ului lacrimogen Un incident grav a avut loc marți in stația de metrou Basarab din Capitala, culminand cu o bataie și intervenția de urgența a polițiștilor. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, conflictul a izbucnit in jurul orei 14:20, cand mai multe persoane s-au agresat fizic. Conform primelor informații, doi calatori au incercat sa foloseasca […] The post Incident la metroul din București: Intervenție de urgența a poliției dupa folosirea spray-ului lacrimogen appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un incident a avut loc marti, 09 iulie 2024, in statia de metrou Basarab din Capitala.Potrivit Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, conflictul a izbucnit in jurul orei 14:20, cand mai multe persoane s au agresat fizic.Precizam faptul ca in timpul evenimentului barbatul in varsta de…

- Un incident care s-a lasat cu o bataie in toata regula a avut loc, marți, in stația de metrou Basarab din Capitala. Polițiștii au intervenit de urgența și fac verificari."Astazi, 9 iulie 2024, in jurul orei 14:20, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Brigada de Poliție pentru Transportul…

