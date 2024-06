Incident la concertul Coldplay! Aseara a fost una eveniment, avand in vedere ca trupa britanica Coldplay canta pentru prima oara in Romania. Dar, se pare ca Arena Naționala a devenit neincapatoare pentru fanii veniți la cooncert, nelipsit, din pacate de incidente. Unul dintre acestea a avut legatura cu spectatorii, la un pas de pericol. Scarile […] The post Incident la concertul Coldplay. Spectatorii, la un pas de pericol. Scarile pe care paraseau Arena Naționala au inceput sa se clatine appeared first on Playtech Știri .