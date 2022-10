Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - PSG, partida contand pentru etapa a 5-a a grupei A din EHF Champions League, este programata, miercuri, 26 octombrie, de la ora 19:45, in Sala Polivalenta din Capitala, si va fi transmisa in direct de Digi Sport 3, Orange Sport 4 si Prima Sport 3.

- Un incident tragic a avut loc duminica in Capitala.Un barbat de 56 de ani aa murit in parcarea unui supermarket din București, anunța Realitatea PLUS.Potrivit soției sale, care il insoțea, barbatului i s-a facut rau chiar dupa ce au parcat mașina pentu a merge la cumparaturi in supermarket. A inceput…

- Autoturismul, la volanul caruia se afla o femeie de 45 de ani, ar fi incercat sa depașeasca un camion, insa, dupa ce a acroșat vehiculul de mare tonaj, mașina a ajuns pe contrasens și a intrat intr-o ambulanța care circula pe sens opus. Incidentul rutier s-a produs luni seara in localitatea Spataru,…

- La data de 30 septembrie a.c., ora 12:54, pe Drumul Național 1H, in localitatea Crișeni, s-a produs un accident de circulație soldat cu victime. Dim primele verificari efectuate de polițiști a reieșit ca, o femeie, de 54 de ani, din Zalau, in timp conducea un autoturism, pe sectorul de drum sus-menționat,…

- Doua femei au fost ințepate miercuri seara in Capitala de un barbat care se afla pe trotineta. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați miercuri seara prin apel la 112 cu privire la faptul ca o tanara ar fi fost zgariata cu un obiect taietor-ințepator de catre un barbat, care se afla…

- Schimbare in Codul Rutier: șoferii din Capitala vor intalni un nou tip de marcaj rutier, care ii va obliga sa opreasca cu trei metri inainte de semafor. Cei care nu il respecta risca amenzi consistente si suspendarea permisului pentru 30 de zile. Noul marcaj se numește Bike box și a fost aprobat inca…

- Doi tineri de 25 de ani au fost reținuți de polițiștii capitalei fiind suspectați de rapirea unei mașini din curtea unui bloc locativ. Polițiștii au fost sesizați de un barbat care a comunicat ca i-a fost sustras automobilul de marca „Renault”, parcat in curtea blocului locativ de pe strada Valea Crucii…

- Amintim ca astazi, in jurul orei 1:40, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3, in localitatea Cobadin.Imagini socante cu masina tanarului care a provocat un accident mortal in Cobadin, judetul Constanta. Tanarul a postat un videoclip pe reteaua de…