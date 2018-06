Stiri pe aceeasi tema

- Un politist german a deschis focul asupra unui barbat duminica in Catedrala din Berlin, au indicat media si o purtatoare de cuvant a politiei, relateaza DPA, Reuters si AFP.Circumstantele incidentului nu sunt clare. Un politist a fost de asemenea ranit in incident, potrivit purtatoarei de…

- Politia l-a retinut pe soferul unei furgonete albe care a lovit mai multe persoane, luni, intr-o intersectie importanta la periferie, in nordul orasului Toronto, au anuntat fortele de ordine pe Twitter, relateaza Reuters.

- Politia germana a retinut, duminica, patru barbati suspectati ca planuiau un atac terorist in timpul semimaratonului din Berlin, potrivit unor surse oficiale citate de site-ul publicatiei Die Welt, relateaza agentia Reuters.

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce un camion a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca au fost semnalate mai multe persoane decedate, “probabil si suspectul”, transmite News.ro . Autoritatile au anuntat ca incidentul a avut loc in apropiere de statuia…

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia…

