Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc in aceasta seara, pe DJ 150, la intrarea in Campia Turzii, dinspre Viișoara. Un microbuz și doua autoturisme sunt implicate in accident. ”S-a anunțat o tamponare intre un microbuz și doua autoturisme, insa din fericire fara victime incarcerate sau ranite grav.”, a transmis ISU…

- Noaptea trecuta o autoutilitara a luat foc pe Autostrada Transilvania, in zona Campia Turzii. Incidentul s-a produs in jurul orei 1 din noapte la coborarea de pe autostrada. Incendiu a cuprins in mare parte autoutilitara care a și explodat. Revenim cu detalii. UPDATE: „Pompierii de la Detașamentul Turda…

- Primaria municipiului Campia Turzii a publicat astazi un anunț cu provire la acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuinței pentru perioada sezonului rece noiembrie 2023 – martie 2024, precum și a suplimentului pentru energie. Potrivit documentului, cererile pentru acordarea ajutoarele de incalzire…

- O alta tragedie a avut loc astazi. Un barbat de 70 de ani a murit dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el. Pompierii Detașamentului Turda au intervenit, insa a fost prea tarziu. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in zona localitații Vidolm, comuna Ocoliș (jud. Alba) dupa ce un…

- Un incident grav s-a petrecut in aceasta dimineața in localitatea Baciu. Un barbat a fost strivit de un utilaj greu. Pompierii intervin in aceste momente, alaturi de Serviul de Ambulanța Județean, pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane, dupa ce un utilaj greu s-a rasturnat in zona strazii…

- In urma cu cateva momente, pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina pe Autostrada A3, pe direcția Gilau-Turda, unde un șofer a pierdut controlul autoturismului și a ieșit in afara parții carosabile. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat a carui membru inferior a fost strivit de un utilaj agricol pe un drum forestier din apropiere de localitatea Nireș, comuna Mica. Inspre locul solicitarii s-au deplasat o autospeciala și un echipaj…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pentru a acorda asistența medicala de urgența unui barbat strivit de un tractor pe raza localitații Cutca, comuna Sanmartin. La fața locului au fost dislocate doua autospeciale, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD, unde au gasit un barbat, in varsta…