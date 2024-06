Incident la Bocsig: și-a fotografiat buletinul de vot Un incident electoral a avut loc la Bocsig. Un barbat și-a fotografiat buletinul de vot și s-a laudat pe o rețea de socializare. Distracția l-a costat 600 de lei. „La data de 9 iunie a.c., in jurul orei 13:00, pe o rețea de socializare a fost semnalat un incident electoral, intr-o secție de votare din […] The post Incident la Bocsig: și-a fotografiat buletinul de vot appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

